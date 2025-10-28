Новую пенсию для бабушек и дедушек предложили в Госдуме

Сергей Миронов, руководитель партии «Справедливая Россия» и председатель думской фракции, в интервью РИА Новости высказал идею о введении ежегодной выплаты тринадцатой пенсии для российских пенсионеров к новогодним праздникам.

Он акцентировал внимание на важности инициативы в преддверии Дня бабушек и дедушек, который отмечается в России сегодня. Миронов выразил уверенность, что такая мера будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении пожилых граждан.

«В День бабушек и дедушек хочу напомнить об инициативе партии „Справедливая Россия“ о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам. Мы предлагаем сделать так, чтобы у бабушек и дедушек появились дополнительные средства для покупки подарков детям, внукам и празднования Нового года», — заявил Миронов.

Он отметил, что российские бабушки и дедушки играют важную роль в обществе. Они не только участвуют в воспитании внуков и поддерживают занятых родителей, но и хранят семейные традиции, становясь опорой для всей семьи. Несмотря на преклонный возраст, представители старшего поколения стараются помогать родным и создавать уют и тепло в доме.

