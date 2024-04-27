Новую подстанцию скорой помощи открыли в Ногинске
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Новую подстанцию скорой медицинской помощи открыли в Ногинске, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Сюда переехали 15 бригад и диспетчерская служба.
До этого местная подстанция располагалась в деревянном здании. Затем ее перевели в арендованное помещение, но и оно не соответствовало современным требованиям.
Новое здание открыли в преддверии Дня работника скорой помощи, который отмечается 28 апреля. В нем обустроены диспетчерская, комнаты отдыха, помещения для хранения медикаментов, душевые. Также оборудован теплый гараж на 17 автомобилей и стоянка.
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
«Важно создавать комфортные условия для работы медицинских специалистов. В прошлом году мы открыли три современные подстанции скорой помощи — в Видном, Солнечногорске и Кашире», - рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.