Новую поликлинику на тысячу посещений построят в Королеве

Новую поликлинику смешанного типа, рассчитанную на тысячу посещений в смену, планируется построить в Королеве. Об этом рассказали в Комитете архитектуры и градостроительства Московской области.

Учреждение площадью 17 тысяч квадратных метров возведут на улице Циолковского, 24. Оно будет работать в составе Королевской городской больницы №1.

В здании будет от двух до пяти этажей. Одним из главных визуальных акцентов постройки станут вертикальные витражные вставки в пространстве лестничных маршей. Завершить строительство планируется в 2026 году.

В поликлинике обустроят все необходимые помещения для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи жителям, в том числе травмпункт на сто посещений, центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и дневные стационары на 36 коек.

Входы во взрослое, детское и травматологическое отделение будут разделены между собой. Они будут выполнены с уровня тротуара, без ступеней и пандусов. Прилегающую территорию озеленят и обустроят парковки и зоны отдыха.