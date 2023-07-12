Новую поликлинику в поселке Свердловский в Лосино-Петровском сдадут в конце 2024 года
Фото: [Минстрой МО]
Новую поликлинику в поселке Свердловский в Лосино-Петровском сдадут в декабре следующего года. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.
Учреждение будет построено в микрорайоне Лукино-Варино. В марте на участке начались подготовительные работы. Сегодня здесь залили первый бетон под основание здания.
В поликлинике будет три этажа. В планах к концу текущего года построить здание. Затем рабочие приступят к закрытию теплового контура и отделке – эти работы завершат летом 2024 года. После этого начнется оснащение учреждения. Завершить поставку оборудования планируется за несколько месяцев.
«Оно высокотехнологичное и может монтироваться исключительно тогда, когда поликлиника будет полностью готова», - рассказал глава министерства Владимир Локтев.
В учреждении обустроят три десятка кабинетов, отделение неотложной помощи, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение, игровую комнату и другие необходимые помещения. На прилегающей территории построят парковку и обустроят зону отдыха и тротуары.
«Работы идут согласно графику, но постараемся сдать объект досрочно», - сообщил исполнительный директор компании-генподрядчика «Стиль-1» Олег Иванов.