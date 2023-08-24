Новую школу планируют построить в жилом комплексе «Резиденции Сколково»

Минжилполитики Подмосковья уже выдало разрешение на строительство школы, рассчитанной на 750 учеников, в поселке Заречье Одинцовского городского округа.

Отмечается, что возведение данного объекта будет проходить в рамках развития жилого комплекса бизнес-класса «Резиденции Сколково». Завершить строительство планируется в III квартале 2026 года. Согласно плану, здание Ш-образной формы общей площадью более 12,4 тысячи квадратных метров будет состоять из трех надземных этажей и подземного технического этажа с пространством для прокладки коммуникаций.

В новом учебном заведении предусмотрено 46 универсальных и специализированных учебных кабинетов, а также помещения для групп продленного дня. Общая вместимость каждого из классов — 24-26 человек. Отдельно на территории СОШ предусмотрена учебно-опытная зона с экологической тропой для учеников младшей школы.

На сегодняшний день в жилом комплексе уже построены два современных муниципальных детских сада с бассейнами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в подмосковные школы пойдет рекордное количество первоклассников — 120 тысяч.