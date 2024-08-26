Новую школу построят на территории подмосковного ЖК «Пироговская Ривьера»

СЗ «КомфортИнвест» получило разрешение на строительство новой школы, рассчитанной на шестьсот учеников, на территории жилого комплекса «Пироговская Ривьера» в городском округе Мытищи. Об этом заявили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Ожидается, что новая школа общей площадью почти четыре с половиной тысячи квадратных метров будет оборудована всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. В ней предусмотрены спортивные и актовые залы, библиотека, столовая и медицинский блок.

А для активного времяпрепровождения на территории школы оборудуют: беговые дорожки и площадки для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Территория также будет благоустроена и озеленена.

Примечательно, что на территории жилого комплекса уже работают: детский сад, амбулаторный комплекс со взрослой и детской поликлиниками, зоны спорта и отдыха, а также различные магазины.