Новую школу продолжают возводить в подмосковной Балашихе

Строительная готовность образовательного учреждения, рассчитанного на полторы тысячи учеников, в подмосковной Балашихе составляет уже сорок процентов. Об этом сообщили в региональном Минстройкомплексе.

На сегодняшний день в работах задействованы более 100 рабочих и 6 единиц техники. Продолжается устройство кровли, сборка и монтаж металлоконструкций спортзал.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании общей площадью более двадцати пяти тысяч квадратных метров предусмотрено размещение учебных классов и помещений групп продленного дня. В блоке основной и старшей школы разместятся специализированные классы и лаборатории, спортивные и актовый залы, читальный зал с ИT-зоной, столовая с пищеблоком.

Данная школа расположится в жилом комплексе Пехра, в шаговой доступности от жилых домов, где проживает много молодых семей с детьми. Открытие запланировано на 1 сентября следующего года.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что школу, рассчитанная на 1,1 тысячи мест, в микрорайоне № 5 в подмосковном Дмитрове сдадут уже в декабре текущего года.