Андрей Воробьев: школа на 1,1 тысячи мест в Дмитрове будет сдана в декабре этого года

Школа на 1,1 тысячи мест в микрорайоне № 5 в Дмитрове будет сдана в декабре текущего года, сообщил в своих соцсетях губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что данная школа станет самым большим образовательным учреждением в округе и поможет разгрузить школы в трех районах города.

«Мы заложили капсулу времени вместе с (вице-премьером России. — прим. ред.) Татьяной Голиковой, жителями и учениками 31 мая прошлого года. Уже в начале следующего (года. — прим. ред.) откроем 2-8 классы, а 1 сентября 2024 года — все классы с первого по одиннадцатый», — уточнил губернатор.

Сейчас строительная готовность школы составляет шестьдесят пять процентов, отметил Воробьев. На объекте трудятся двести рабочих.

Для новой школы, где дети будут углубленно изучать информатику и физику, уже набрали тридцать пять педагогов. Это учителя из Дмитрова и других регионов, указал губернатор.

Он также рассказал, что в школе оборудуют два спортзала, актовый зал на четыреста мест, IT-кабинет и библиотеку с читальным залом.

В школе будут реализованы проекты «Кванториум» и «Открытый стадион», также там сделают классы Роскосмоса. Кроме того, образовательное учреждение наладит сотрудничество с университетом «Дубна».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что корпус первой школы имени Иванова во Фрязино откроют к новому учебному году после капитального ремонта.