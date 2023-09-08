Новую школу возводят в жилом комплексе «Героев» в подмосковной Балашихе

Работы по устройству фундаментной плиты нового образовательного учреждения завершились в ЖК «Героев» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что в настоящий момент на объекте ведутся монолитные работы на уровне первого этажа и устройство несущих конструкций на уровне второго и третьего этажей. Современное четырехэтажное здание рассчитано на пятьдесят пять классов детей.

Все учебные помещения спроектированы с учетом возрастных особенностей каждой из групп. Помещения для малышей и старшей школы будут разделены по этажам. Также на территории учреждения предусмотрены стадион, зона отдыха, учебно-опытная зона и др. А перед главным входом в здание обустроят площадку для проведения общешкольных мероприятий.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о работе над привлечением учителей в школы региона.