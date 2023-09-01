Губернатор Подмосковья рассказал президенту о работе над привлечением учителей в школы региона

«Чем больше школ, тем актуальнее для нас этот вопрос. В регионе практически нет текучки кадров в образовании. Мы стараемся приглашать новых педагогов и поощрять опытных наставников. Для этого у нас есть меры поддержки: «Социальная ипотека», «Земский учитель», пособия и доплаты молодым учителям и за классное руководство, единовременные выплаты, премии и конкурсы», — отметил Воробьев.