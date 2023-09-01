Губернатор Подмосковья рассказал президенту о работе над привлечением учителей в школы региона
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о том, как в регионе проходит работа над привлечением учителей в школы. Об этом глава Московской области сообщил в своих соцсетях.
«Чем больше школ, тем актуальнее для нас этот вопрос. В регионе практически нет текучки кадров в образовании. Мы стараемся приглашать новых педагогов и поощрять опытных наставников. Для этого у нас есть меры поддержки: «Социальная ипотека», «Земский учитель», пособия и доплаты молодым учителям и за классное руководство, единовременные выплаты, премии и конкурсы», — отметил Воробьев.
По его словам, в прошлом учебном году в Подмосковье привлекли две тысячи педагогов, включая 400 — из других регионов. Сейчас в подмосковных школах работают 63 тысячи учителей.
«Продолжаем и дальше искать новые решения, чтобы педагогам было интересно работать в Подмосковье», — заключил губернатор.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с Днем знаний.