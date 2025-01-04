Новую взрослую поликлинику на сто посещений открыли в Люберцах
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Люберцы]
Новую взрослую поликлинику открыли в Люберцах. Учреждение заработало на территории жилого комплекса «Жулебино парк», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Поликлиника рассчитана на сто посещений в смену. Она будет обслуживать свыше восьми с половиной тысяч жителей. Для работы закуплено самое современное оборудование.
В прошлом году в ЖК открылся детсад на 350 воспитанников, а также поликлиника для детей на сто посещений. На новый год запланировано открытие школы на полторы тысячи учеников.