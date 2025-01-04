Новую взрослую поликлинику на сто посещений открыли в Люберцах

Поликлиника рассчитана на сто посещений в смену. Она будет обслуживать свыше восьми с половиной тысяч жителей. Для работы закуплено самое современное оборудование.

В прошлом году в ЖК открылся детсад на 350 воспитанников, а также поликлиника для детей на сто посещений. На новый год запланировано открытие школы на полторы тысячи учеников.