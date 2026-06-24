Новые данные разрушили популярную теорию о климатических изменениях в Атлантике

Международная группа исследователей пришла к выводу, что многолетний рост температуры в Атлантическом океане связан преимущественно с деятельностью человека. Результаты работы также меняют представления о причинах усиления ураганов в регионе. Свои выводы авторы во главе с Майклом Даймондом и Энтони Фревелетти опубликовали в журнале Geophysical Research Letters.

Новое исследование поставило под сомнение прежние теории

Ученые из Университета штата Флорида и Цюрихского технологического института представили результаты исследования, которые меняют взгляд на процессы, происходящие в Атлантическом океане. Ранее длительное потепление в регионе часто объясняли естественными природными циклами и особенностями океанической циркуляции.

Однако анализ данных за период с 1920 по 2025 год показал, что ключевую роль в изменении температуры воды играет деятельность человека.

Как исследователи разделили природные и антропогенные факторы

Авторы работы разработали новый статистический метод, который позволил отделить естественные климатические колебания от последствий человеческого воздействия.

В ходе исследования специалисты выяснили, что природные процессы обычно развиваются относительно быстро, тогда как изменения, вызванные накоплением парниковых газов и другими антропогенными факторами, происходят постепенно на протяжении десятилетий. Именно эта особенность помогла установить истинные причины долгосрочного потепления.

Почему Атлантика отличается от Тихого океана

Исследование показало, что в Тихом океане по-прежнему значительное влияние оказывают природные климатические явления, включая Эль-Ниньо и Ла-Нинью.

В Атлантическом океане ситуация оказалась иной. Ученые пришли к выводу, что большая часть изменений температуры связана не с естественными колебаниями, а с воздействием промышленных аэрозолей и парниковых газов. Эти факторы на протяжении многих лет формировали картину, которую ранее ошибочно считали природным циклом.

Что это значит для прогнозов ураганов

Специалисты считают, что рост температуры воды в Атлантике напрямую влияет на частоту и интенсивность тропических штормов. По их оценке, именно антропогенное воздействие стало одной из причин увеличения числа мощных ураганов с 1990-х годов.

Новые данные ставят под сомнение предположения о том, что активность штормов может снизиться самостоятельно вследствие смены природного цикла.

Последствия для будущего

Исследователи отмечают, что дальнейшее состояние Атлантического океана во многом будет зависеть от объемов выбросов парниковых газов. Полученные результаты могут повлиять на подходы к развитию прибрежной инфраструктуры и долгосрочному планированию мер защиты от климатических рисков.

По мнению авторов работы, стратегия адаптации должна учитывать не временные природные колебания, а устойчивую тенденцию к антропогенному нагреву океана.