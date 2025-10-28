Новые фонари осветили мемориал и сквер в селе под Волоколамском

Работы уже завершены, и их результат оценила на месте глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова вместе со своим первым заместителем Сергеем Шорниковым. Подрядчик подробно рассказал о технических решениях, которые не только обеспечивают освещение, но и архитектурно подчеркивают значимость общественного пространства.

Всего на территории смонтировали 19 опор. Шестнадцать из них оборудованы консольными светильниками, которые ярко освещают пешеходные дорожки, обеспечивая безопасность в темное время суток. Оставшиеся три опоры имеют специальное назначение — они предназначены для художественной подсветки самого памятника, мемориальной доски и исторической долговременной огневой точки.

«Ярополецкий сквер стал еще уютнее — теперь жители и гости села могут любоваться этим местом и в темное время суток», — сказала глава муниципалитета Наталья Козлова.

Отметим, что установку провели в рамках губернаторской программы «Светлый город», которая решила сразу две задачи: повысила комфорт и безопасность жителей и визуально преобразила ключевое историческое место села.