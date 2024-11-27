Новые кардиотокографы поступили в Пушкинский перинатальный центр

Оборудование используют для мониторинга сердцебиения плода и сокращений матки во время беременности и родов.

«Новые аппараты и более «умные», и более красивые, с сенсорным управлением. Они не только проводят обследование, но и делают заключение. Естественно, это не исключает работы врача, но дает так называемое «второе» мнение», — сообщила заведующая отделением патологии беременности Пушкинского перинатального центра Жанна Данелян.

Во время процедуры пациент слышит определенный звук — сердцебиение плода. Все показатели прибор показывает на дисплее и бумажной ленте. Аппарат совместим с USB-мышью или клавиатурой, что позволяет быстрее и проще вводить данные и указывать навигацию. Современное устройство также оснащено дополнительным датчиком, который предназначен для проведения исследования двухплодной беременности.

Аппараты были доставлены в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Из регионального бюджета для их приобретения выделили 700 тыс. руб.