Новые меры безопасности в столичном метро: проверка гаджетов

В московском метрополитене пассажир может быть не допущен к поездке, если откажется показать телефон сотрудникам службы безопасности, сообщили РИА Новости эксперты. Причина — требования обеспечения транспортной безопасности и предотвращение провоза опасных предметов.

Сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция вправе провести досмотр пассажиров для проверки устройств, включая мобильные телефоны, рассказал юрист Александр Хаминский. По его словам, гражданин может отказаться включать телефон, однако в этом случае метрополитен имеет право отказать в посадке.

Согласно приказу Минтранса, сотрудник может потребовать включить устройство, чтобы убедиться, что это именно телефон. Разблокировка экрана при этом не требуется, пояснил эксперт. Цель проверки — исключить возможность использования корпуса гаджета для скрытой перевозки взрывчатых веществ.

Проверка содержимого телефона, включая переписки, фото или приложения, возможна только с добровольного согласия владельца или на основании судебного решения.

В пресс-службе столичного департамента транспорта отметили, что новые меры по досмотру мобильных телефонов, введенные приказом от 4 февраля 2025 года, применяются дополнительно к стандартным рамкам металлодетекторов, через которые проходят все пассажиры.

