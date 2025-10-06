Новые правила для детей мигрантов: от теста по русскому могут освободить школьников из стран с госрусским языком

Фото: [ В Химках по президентской программе модернизировали одну из старейших в городе школ/Медиасток.рф ]

Дети мигрантов из стран, где русский язык имеет статус государственного, могут получить освобождение от обязательного тестирования по русскому языку при поступлении в российские школы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума рассмотрит инициативу об освобождении детей мигрантов от теста на знание русского языка. Законопроект, внесенный первым зампредом комитета по делам СНГ Константином Затулиным, затрагивает две категории учащихся.

Прежде всего, освобождение получат дети из стран, где русский язык является государственным. Кроме того, от экзамена освободят детей участников программы по содействию добровольному переселению соотечественников. Автор инициативы считает, что эти меры снизят административные барьеры для семей мигрантов и упростят адаптацию детей в российских школах. Если законопроект получит поддержку, он может вступить в силу уже в следующем учебном году, затронув тысячи семей из стран Содружества.

