Новые правила ОМС помогут россиянам сохранить доступ к медицинской помощи

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила взимать с неработающих граждан 45 тыс. руб. в год для сохранения права на медицинские услуги в рамках ОМС. Об этом сообщает MKSET .

Совет Федерации рассматривает инициативу о ежегодном взносе ₽45 тыс. с неработающих граждан для сохранения доступа к системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

В Министерстве здравоохранения Татарстана подчеркнули, что предложение требует детального анализа с учетом конституционных норм и программы госгарантий бесплатной медицинской помощи. Инициатива вызвала критику у жителей поликлиник, которые заявили о нехватке средств на базовые нужды и призвали власти улучшить условия труда медицинских работников.

Кроме того, в Татарстане рассматривается возможность введения обязательного медицинского страхования для мигрантов. Иностранным гражданам предоставляется бесплатная помощь только в экстренных и угрожающих жизни случаях. Неотложная и плановая помощь для них возможна на платной основе или через полис ДМС. Для оформления ОМС мигрантам необходимо пройти регистрацию по месту проживания и подтвердить свой статус.

Ранее сообщалось, что в подмосковные Центры репродуктивного здоровья обратились почти 6 тыс. семей.