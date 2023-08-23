Новые специалисты по специальной программе приняты на работу в больницу подмосковной Каширы

Суть программы в мотивации уже работающих медиков. Так, за приведенного в больницу врача положена премия до 40 тысяч рублей, за фельдшера или медсестру — до 25 тысяч. В результате с начала 2023 года штат медицинского учреждения пополнили пять новых специалистов.

Врач-педиатр Лариса Басангова раньше работала в Калмыкии. От знакомого узнала о программе «Приведи друга». Приехала в Каширу и не разочаровалась. Сегодня молодой специалист принимает детей в поликлинике, лечит, оформляет в детские сады и школы.

«У меня интересная, разнообразная работа, каждый день узнаю что-то новое», — подчеркивает Лариса Басангова.

Как ранее отмечал губернатор Андрей Воробьев, в регионе действует большая программа по привлечению врачей на работу, в первую очередь, педиатров, специалистов узкого профиля.