Новые требования к автошколам вступят в силу 1 марта: что изменится для водителей

С 1 марта в России начинают действовать обновленные правила подготовки водителей. Программы обучения приведены в соответствие с последними изменениями в ПДД, расширяют использование дистанционных технологий и предусматривают больше практических занятий за рулем.

О предстоящих изменениях сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Он уточнил, что приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года №505 утвердил 47 примерных программ профессионального обучения — от базовой подготовки до переподготовки и повышения квалификации водителей.

По словам парламентария, в новых курсах учтены актуальные изменения правил дорожного движения и требований к оказанию первой помощи при ДТП. Кроме того, допускается применение дистанционных образовательных форматов при изучении теоретических дисциплин. Одновременно увеличено количество часов практического вождения.

Автошколам необходимо привести свои учебные планы в соответствие с новыми требованиями к 1 марта. При этом граждане, зачисленные на обучение до вступления изменений в силу, завершат подготовку по прежним программам.

