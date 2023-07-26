Новые Вечные огни появятся в Новокузнецке и Кемерове уже в августе

Как сообщает издание «Vse42.ru» , еще в апреле властями обсуждались планы по установке еще одних Вечных огней. Это свидетельствует о серьезных намерениях в сохранении и передачи памяти.

По словам губернатора Кемеровской области, новые вечные огни зажгут в Кузбассе уже 3 августа текущего года. Он назвал это важным событием, о чем Сергей Цивилев объявил в прямом эфире в среду, 26 июля. Также один из Вечных огней появится в мемориальном комплексе Ольги Корса в городе Новокузнецке.

Вечные огни являются символом воспоминаний и незыблемости, и их установка важна для сохранения исторической памяти и наследия. Воспоминания о прошлом и уважение к тем, кто отдал свои жизни за будущее страны, являются важной частью культуры России.