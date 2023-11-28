Новый автобусный маршрут начал работу для жителей подольской деревни Кутьино
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Для жителей подольской деревни Кутьино теперь работает новый маршрут автобуса №65, который выполняет рейсы от МЦД Подольск до Дубровиц.
Теперь жители поселения смогут пользоваться дополнительной схемой через село Ознобишино и поселок Щапово. Отметим, что автобус №65 «ст. МЦД Подольск — Дубровицы» продолжит работать по актуальному расписанию.
Также до конца февраля 2024 года через реку Пахру возведут временный мост для того, чтобы наладить транспортное сообщение между несколькими населенными пунктами подмосковного городского округа Подольск: Кутьино, Булатово, Дубровицы. А строительство уже постоянного моста планируют закончить до конца 2024 года. На текущий момент проект объекта находятся на этапе сборов данных о местности для составления инженерного плана.