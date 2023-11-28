Новый автобусный маршрут начал работу для жителей подольской деревни Кутьино

Для жителей подольской деревни Кутьино теперь работает новый маршрут автобуса №65, который выполняет рейсы от МЦД Подольск до Дубровиц.

Теперь жители поселения смогут пользоваться дополнительной схемой через село Ознобишино и поселок Щапово. Отметим, что автобус №65 «ст. МЦД Подольск — Дубровицы» продолжит работать по актуальному расписанию.

⁣⁣Также до конца февраля 2024 года через реку Пахру возведут временный мост для того, чтобы наладить транспортное сообщение между несколькими населенными пунктами подмосковного городского округа Подольск: Кутьино, Булатово, Дубровицы. А строительство уже постоянного моста планируют закончить до конца 2024 года. На текущий момент проект объекта находятся на этапе сборов данных о местности для составления инженерного плана.