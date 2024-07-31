Новый автовокзал для маршрутов дальнего следования начали возводить в Котельниках

Строительство нового автовокзала маршрутов дальнего следования стартовало в Котельниках. Уже закончены все земляные работы, залита фундаментная плита. Сейчас строители приступают к работам по наружным сетям: тепло– и водоснабжению.

Глава округа Сергей Жигалкин совместно с генеральным директором ООО «Омега», директором международного автовокзала «Котельники» Александром Маховым обсудил технические параметры автовокзала и особенности его архитектурного облика, а также сроки строительства.

«За основу нашего проекты мы взяли автовокзал в Бронницах, построенный в прошлом году, и адаптировали его к реалиям котельниковского земельного участка и пассажиропотока. Проектный пассажиропоток составляет 1000 человек в сутки, его будут обслуживать восемь перронов. Автовокзал станет отправной точкой не только для межрегиональных рейсов, но и международных — в ближайшее зарубежье», — рассказал Махов.

Фото: [ Ольга Фельдфебелева ]

Здание автовокзала будет состоять из нескольких зон: двусветного зала ожидания с высотой потолков до 10 метров и панорамным остеклением, двухэтажной административной частью, и зоной с галереей под навесным объемом второго этажа.

Кроме того, в здании будущего автовокзала проектом предусмотрена зона для современных терминалов самообслуживания: вендинговых аппаратов, проката зарядных устройств, стоек для зарядки гаджетов, автоматических камер хранения и прочих. Также предусмотрено размещение небольшой торговой галереи.