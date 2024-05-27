Новый четырехполосный автомобильно-пешеходный мост строят в Подмосковье через реку Пехорку

В рамках развития проекта жилого комплекса «Пехра» в городском округе Балашиха ведутся работы по возведению моста через реку Пехорку. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

В настоящее время на объекте выполнено бетонирование, пролетное строение, армирование и гидроизоляция конструкций, также идет подготовка выравнивающего слоя и армирование проезжей части. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары. А непосредственный ввод моста в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском уже в следующем году.