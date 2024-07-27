Новый детский комплекс появился на территории парка Объединения «Гжель» в деревне Турыгино

Детский игровой комплекс обустроили на территории парка Объединения «Гжель» в деревне Турыгино в Раменском городском округе. Площадку построили за счет средств предприятия и бюджета Московской области.

Открытие детской площадки состоялось в торжественной обстановке. Первых посетителей встречала весёлая музыка и забавная анимация. Гостей приветствовали генеральный директор ООО «Гжель — художественные мастерские» Петр Сивов, заместитель генерального директора по вопросам развития туризма Галина Голинкова и депутат окружного депутатского корпуса — директор Новохаритоновской школы Валентина Малкина.

«Это уникальная площадка. Строительство данного игрового комплекса началось еще в прошлом году. Мероприятия осуществили за счет софинансирования Правительства Московской области и бюджета нашего предприятия», — сказала Галина Голинкова.

Парк Объединения «Гжель» открыт для свободного посещения ежедневно с 9 до 18 часов.