Новый детский сад достроили в подмосковном микрорайоне Новая Трехгорка

Новое дошкольное учреждение совсем скоро откроет свои двери в микрорайоне Новая Трехгорка Одинцовского городского округа для юных воспитанников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Напоминаем, что данное учреждение было возведено в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». А ведомство уже выдало соответствующее разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Площадь трехэтажного здания составляет более пяти тысяч квадратных метров. В нем разместили игровые и спальни, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинские помещения, а также прочие административные и вспомогательные помещения.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный».