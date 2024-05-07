Новый дом для переселенцев из аварийного жилья построили в подмосковном Пушкино

В подмосковном Пушкино возвели новый дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Ведомство выдало разрешение на ввод жилого здания в эксплуатацию.

Застройщиком восьмиэтажного дома на шестьдесят пять квартир является компания «Воздвижение». Новоселами станут сто восемьдесят человек. Они заедут в квартиры — от одной до пяти комнат — с чистовой отделкой.

Дом возведет по современным технологиям. Благоустроена прилегающая территория, там также оборудованы детские и спортивные площадки, парковки.

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