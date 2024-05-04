Андрей Воробьев: В этом году приведем в порядок сквер Кузнецова и начнем работы в Некрасовском сквере

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Дмитров с рабочим визитом, в ходе которого пообщался с местными жителями и узнал, как они оценивают работы по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы завершили I этап благоустройства Советской площади. Обустроили пешеходные и велодорожки, сделали места для спокойного отдыха, выполнили озеленение. Также на площади завершили реконструкцию фонтана. Я думаю, что летом здесь будет аншлаг. В следующем году приступим ко II этапу. И местную достопримечательность, вал, тоже облагородим — это наше культурное наследие», — рассказал Андрей Воробьев.

Напоминаем, что к первому этапу благоустройства Советской площади на территории в 8,3 га приступили в 2022 году. Все работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». А уже в рамках II этапа в 2025–2026 гг. в планах благоустроить Центральную площадь со стороны ул. Кропоткина и ул. Загорская.

Также в этом году приведут в порядок Сквер генерала Кузнецова в Яхроме. Этот проект стал победителем III Всероссийского голосования за территории благоустройства, в его пользу выбор сделали 11 тысяч человек. Там планируют установить новую детскую игровую площадку, декоративные объекты и площадку для воркаута, а также обустроят площадь со стелой, зоны отдыха, проведут озеленение, установят системы освещения и видеонаблюдения.

Кроме того, в 2024–2025 гг. благоустроят Некрасовский сквер. Там появятся новые пешеходные и велодорожки, которые зимой станут лыжной трассой, мангальная зона, детская площадка и небольшой скейт-парк.

А в парке «Березовая роща» в следующем году завершат III этап благоустройства, в рамках которого уже заменили инженерное оборудование фонтана. В планах — его внешняя облицовка и приведение в порядок прилагающей территории, обновление сети дорожек, замена освещения, озеленение и установка системы видеонаблюдения. В рамках предыдущих этапов там сделали 2 площадки для воркаута, скейт-парк и установили качели.