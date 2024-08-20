Новый электронный сервис «Цифросети» доступен теперь для жителей Подмосковья

На портале госуслуг Подмосковья заработал новый электронный сервис по согласованию проектной документации с ресурсоснабжающими организациями. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что проект сейчас функционирует в пилотном режиме. К нему подключены две организации, предоставляющие газ и электричество в Подмосковье, а также несколько областных ведомств. А уже в будущем присоединятся и другие ресурсоснабжающие компании и органы власти, заинтересованные в согласовании проектной документации.

Ожидается, что данное цифровое решение избавит заявителей от хождения по инстанциям, при этом весь процесс предоставления услуги будет отображаться в личном кабинете на региональном портале. При этом воспользоваться онлайн-сервисом могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

На основании заявления ресурсоснабжающая организация определит объем работ, необходимых для предоставления услуги, и их стоимость. После этого заявителю в течение одного рабочего дня направят счет, на оплату которого выделяется пять рабочих дней. Квитанцию об оплате следует отправить в организацию через личный кабинет.