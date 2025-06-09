Новый ФАП открылся в селе Новоникольское Талдомского округа в день празднования села
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г. о.]
Знаковое событие произошло в Новоникольском, Талдомского округа – состоялось торжественное открытие современного здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), приуроченное к празднованию дня села.
Этот проект, долгое время находившийся в ожидании, призван повысить уровень медицинской помощи для населения и обеспечить комфортные условия для работы медицинского персонала.
Современный ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной медицинской помощи, что значительно упростит доступ к медицинским услугам для сельчан. Теперь жителям не придется покидать родное село для получения консультаций и проведения необходимых медицинских манипуляций – особенно это важно для пожилых людей и семей с маленькими детьми.
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г. о.]
Открытие нового ФАПа стало ярким праздником для всего села. Теперь местные жители смогут регулярно получать необходимую медицинскую помощь на месте. Просторное и светлое помещение оснащено современным медицинским оборудованием. В адрес всех участников проекта, благодаря которым он был реализован, прозвучали слова искренней признательности.
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г. о.]
Мы верим, что новый ФАП станет не только местом оказания медицинской помощи, но и важным общественным центром, где жители смогут общаться и поддерживать друг друга. Здоровье – это важнейший приоритет, и открытие ФАПа является значительным шагом на пути к его укреплению в нашем поселении.