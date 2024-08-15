Новый фельдшерский здравпункт построят в Павлово-Посадском округе

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округ планируют возвести новый фельдшерский здравпункт.

Новое медучреждение реализуют вблизи существующего дома культуры. В нем обустроят кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната и необходимое медоборудование. По проекту общая площадь здания составит порядка 90 квадратных метров. Его реализация запланирована на текущий год.

Одноэтажное здание фельдшерского пункта будет иметь форму квадрата в плане и исполнено в жемчужно-белом цвете. Выступающая входная группа с козырьком обеспечит защиту от непогоды, а также добавит акцент облику здания, объем приобретет многоплановость. Главный вход организован с уровня земли с учетом маломобильных групп населения.

Прилегающая территория медицинского учреждения будет благоустроена: предусмотрено озеленение, появится автомобильная парковка.