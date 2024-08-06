Новый фельдшерско-акушерский пункт планируют построить в городском округе Егорьевск

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что уже в этом году в городском округе Егорьевск планируется реализовать новый фельдшерско-акушерский пункт вблизи остановки общественного транспорта «Поповская-1».

Напоминаем, что подобные ФАПы предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи в небольших населенных пунктах, где проживает от 100 до 2000 человек. Проектом предусмотрены кабинеты приема фельдшера, прививочный кабинет для взрослых и детей, смотровая, двухместная палата для более длительного пребывания пациентов, процедурная, стерилизационная комната, помещение для персонала и другие помещения.

Одноэтажное здание ФАП будет иметь форму прямоугольного параллелепипеда и исполнено в жемчужно-белом цвете. Выступающая входная группа обеспечивает защиту от непогоды, а также добавляет акцент облику здания, объем приобретает многоплановость. Главный вход организован с уровня земли с учетом маломобильных групп населения.