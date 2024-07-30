Новый физкультурно-оздоровительный комплекс продолжают возводить в Бронницах

На объекте физкультурно-оздоровительного комплекса в Бронницах полностью закончили кладку, отштукатурили все помещения, кроме большого спортивного зала. В настоящее время строительная готовность объекта составляет уже сорок пять процентов.

На сегодняшний момент на объекте также ведутся работы по прокладке системной ливневой канализации по наружной части. Планировка площадок под малые спортивные формы, которые здесь предусмотрены. Это площадка для занятий легкой атлетикой и такая же площадка — игровая зона.

«На здании эллинга укладывается кровля. Пришли воронки, будем делать дальше ливневую канализацию. Сделали разбивку под камеровое устройство локального очистного сооружения, на этой неделе будем заниматься формированием плиты. На сегодняшний момент готовность объекта составляет 45%», — рассказал главный инженер строительной компании «Эргана» Вячеслав Ярославцев.

В ближайшее время начнут прокладывать кабель питания, который уже стоит на эстакаде. Специалисты заведут этот кабель в подстанцию и установят щиты в электрощитовой. Ранее министр строительного комплекса региона Владимир Локтев уточнил, что данный ФОК в Бронницах введут в эксплуатацию до конца 2024 года.