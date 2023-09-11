Новый ФОК строят в Бронницах

Пока строители обустраивают на Москворецкой улице фундамент, но в перспективе это станет большое современное здание, которое станет отвечать всем современным требованиям.

Это будет настоящий спортивный комплекс. Помимо самого здания ФОКа, который возводят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры», тут построят эллинг для хранения лодок и многофункциональные спортивные площадки.

Предполагается, что в ФОКе разместятся как универсальный зал, так и для силовых нагрузок, а еще тут предусмотрено специальное помещение для занятий фитнессом. В смену ФОК сможет принимать порядка 70 человек. А в эксплуатацию ввести здание планируется в 2024 году.