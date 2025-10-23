Новый фонтан и освещение: как преображается пешеходная зона в центре Ступино

В подмосковном округе Ступино в уверенном темпе продолжается капитальный ремонт пешеходной зоны на проспекте Победы, где на данный момент выполнено 65% работ. Ход преобразований, ставших возможными благодаря победе муниципалитета во Всероссийском конкурсе лучших проектов городской среды, проверил лично глава городского округа Сергей Мужальских.

На сегодняшний день рабочие завершили планировку территории и установку бортового камня. Ключевым объектом преображения станет новый фонтан: специалисты уже смонтировали его чашу и проводят работы по гидроизоляции, в ближайшей перспективе – формирование основания.

Также на объекте смонтирована половина тротуарных плиток и ведется монтаж современной системы освещения. Ежедневно в работах задействованы более 30 человек и пять единиц специализированной техники. Основную часть работ, включая озеленение с высадкой 132 лиственных деревьев, планируется завершить до конца текущего года. Отдельные элементы, такие как приведение в порядок фасадов прилегающих домов и укладка безопасного резинового покрытия на детских площадках, перенесены на весну 2026 года.