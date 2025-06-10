Новый газопровод появится в СНТ «Заозерный» округа Пушкинский

Работа проводится в рамках федеральной программы социальной газификации, направленной на подключение частных домовладений к газовой сети без взимания платы с собственников участков. Данная инициатива действует в Московской области с июня 2021 года, а с марта 2022 года приобрела бессрочный статус.

«На данный момент проложено уже более километра сетей, из них более 600 м методом горизонтально-наклонного бурения, что позволяет проводить работы вдоль дорог и через дороги с сохранением дорожного покрытия. На данный момент осталось построить 300 метров сетей», — рассказал заместитель директора по строительству филиала «Север» АО «Мособлгаз» Артем Корольков.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Ожидается, что строительство газопровода будет завершено в июле. Этот проект позволит обеспечить подачу газа к домам более 40 жителей СНТ Заозерный. На данный момент получено 13 официальных запросов на подключение.

«Мы уже подали заявку. У нас заключен договор с «Мособлгазом». Работы активно ведутся, чему мы несказанно рады, мы надеемся, что в ближайшее время пуск газа свершится и наши дома будут газифицированы», — делится жительница СНТ «Заозерный» Елена Пивоварова.

Для подключения к газовой сети необходимо оформить заявку на социальную газификацию. В случае предоставления льготных условий, подать заявку можно через региональный портал государственных услуг.