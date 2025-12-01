«Новый год без очередей в посольстве»: список безвизовых стран для россиян расширился

В 2025 году список безвизовых стран для россиян значительно расширился, передает портал «Стерлеград». Жители России получили новые возможности для туристических поездок без лишних бюрократических хлопот.

В то же время Шенгенские визы теперь требуют оформления для каждой поездки, что делает безвизовые направления особенно привлекательными.

С 15 сентября россияне могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Самым востребованным направлением благодаря теплому климату и разнообразию развлечений стал китайский остров Хайнань.

Популярные места в материковом Китае включают Шанхай с его небоскребами, Пекин с историческими дворцами и Гуанчжоу с яркими рынками. Ограничений по количеству въездов нет.

Оман открыл границы для россиян без виз, предлагая пляжи и горные пейзажи. С 13 декабря безвизовый въезд доступен в Иорданию на 30 дней, но не более 90 дней в сумме за календарный год. Мьянма также стала доступной без визы на срок до 30 дней, с въездом через аэропорты Нейпьидо, Янгона или Мандалая.

Среди стран с упрощенным въездом — Республика Вануату, которая позволяет находиться без визы до 120 дней. Грузия требует только действующий загранпаспорт для пребывания до года. Мексика предлагает электронное разрешение, после которого можно оставаться до 180 дней.

В некоторых странах необходимы обратные билеты и паспорт с достаточным сроком действия. Во Вьетнаме безвизовый режим действует до 45 дней, в Кении и Южной Корее требуется электронное разрешение. В Азербайджане и Таджикистане при длительном пребывании нужна регистрация по месту проживания.

Особого внимания заслуживают путешествия без загранпаспорта. Армения, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Абхазия и Южная Осетия принимают россиян по внутреннему паспорту.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о принудительной эвакуации россиян из Венесуэлы.