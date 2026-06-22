«Вязание вместо таблеток». Психолог назвала неожиданный способ защиты от болезней сердца

Занятия рукоделием помогают снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала в интервью изданию «Абзац» клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова. По ее словам, любая работа руками — от вязания до резьбы по дереву — служит эффективной мерой профилактики подобных недугов.

Эксперт пояснила, что хронический стресс, характерный для современной жизни, наносит серьезный ущерб здоровью сердца. Постоянное чувство тревоги держит организм в тонусе, что выражается в учащенном пульсе, повышенном давлении и проблемах со сном. Со временем эти факторы приводят к износу сердечно-сосудистой системы.

Рукоделие же помогает минимизировать этот негативный эффект, работая как «переключатель», который позволяет мозгу отвлечься от волнений. Систематический ручной труд способствует снижению вероятности развития гипертонии и других болезней, связанных с нервным перенапряжением и высоким давлением.

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