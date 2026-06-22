«Драгоценное время уходит»: врач рассказала, когда отравление становится угрозой жизни

Кандидат медицинских наук Любовь Станкевич предупредила россиян о том, что обычное пищевое расстройство нередко служит маской для опасных заболеваний. Если признаки интоксикации не проходят или состояние ухудшается, привычных сорбентов и обильного питья при рвоте, диарее и болях в животе может оказаться недостаточно.

В интервью изданию «Лента.ру» она отметила, что кратковременное облегчение не должно вводить в заблуждение, поскольку схожие симптомы дают многие тяжелые инфекции. Речь идет о норовирусе, ротавирусе, а также о бактериальных возбудителях — сальмонелле, шигелле, кампилобактере. Помимо этого, токсикоинфекции способны провоцировать стафилококк и кишечная палочка.

Легкое расстройство желудка, как правило, проходит быстро и не отражается на общем самочувствии. Однако поводом для срочного обращения к врачу становятся многократная рвота, частый жидкий стул, высокая температура, озноб, сильная слабость, признаки обезвоживания, примеси крови или слизи в кале, а также усиливающаяся боль в животе. Особое внимание требуется, если перечисленные симптомы длятся дольше суток или быстро возвращаются после непродолжительного улучшения.

По словам Станкевич, сорбенты лишь временно снимают проявления болезни, не воздействуя на ее первопричину, а время для эффективного лечения уходит. В результате пациент рискует столкнуться с серьезными последствиями: для одних инфекций это обезвоживание, для других — повреждение почек и кишечника или даже неврологические расстройства.

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