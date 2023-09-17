Новый iPhone 15 отказались покупать 93% россиян

Отмечается, что практический всех смутила чрезмерно завышенная цена на указанный гаджет 73% опрошенных респондентов пояснили, что собираются более осмысленно потратить тысячу долларов, нежели приобретать iPhone 15.

7% россиян собираются прикупить девайс, несмотря на неоднозначную ситуацию с санкциями и возможным отсутствием необходимого софта. 19% респондентов назвали причиной отказа от покупки информацию в некоторых СМИ о возможном запрете продукции Apple в России.

А 1% опрошенных российских граждан посетовали, что уже столкнулись с ограничениями и отказались от использования устройств Apple.

Ранее в российской Госдуме назвали людей, за которыми могут следить через iPhone 15.