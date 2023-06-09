Новый колодец выкопали в городском округе Щелково

На дворе лето и население Московской области, в том числе и городского округа Щелково, вырастает в разы за счет дачников.

Учитывая этот факт, власти муниципалитета решили обустроить колодец в деревне Коняево, где до сих пор общедоступного источника воды не было. Об этом сообщали в телеграмм-канале администрации городского округа.

Работы провела подрядная организация ООО «Столица». Теперь слово за лабораторией.