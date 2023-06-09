Новый колодец выкопали в городском округе Щелково
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
На дворе лето и население Московской области, в том числе и городского округа Щелково, вырастает в разы за счет дачников.
Учитывая этот факт, власти муниципалитета решили обустроить колодец в деревне Коняево, где до сих пор общедоступного источника воды не было. Об этом сообщали в телеграмм-канале администрации городского округа.
Работы провела подрядная организация ООО «Столица». Теперь слово за лабораторией.
«Чтобы убедиться в безопасности источника, мы отправили воду на исследование в лабораторию. Как только придет подтверждение — жители смогут спокойно пользоваться новым источником чистой воды», - отметили в администрации.