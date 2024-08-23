Новый магазин построили в Ленинском округе

Специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» осмотрели возведенный в Ленинском округе магазин в рамках государственных работ по обследованию построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов, застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

«В ходе осмотра магазин получил положительное заключение о соответствии требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка и проектной документации», — говорится в сообщении.

В здании два этажа, его площадь составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас застройщик благоустраивает прилегающую территорию, обустраивает парковочное пространство и выполняет внутреннюю отделку, после этого в магазине установят торговое оборудование. В проект вложили 12 миллионов рублей, его реализация позволит создать порядка 10 новых рабочих мест.

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