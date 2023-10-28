Новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт поступил в Коломенскую больницу

Коломенская больница получила новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Мобильный ФАП — это «поликлиника на колесах»: функционал здесь такой же, как и на стационарном фельдшерско-акушерском пункте.

Отмечается, что салон разделен на две части, осмотр проводится за закрытой дверью, а система обогрева позволяет это делать круглый год. Не забыта и гигиена: есть, где помыть руки медработнику, установлена система обеззараживания воздуха, контейнеры для сбора медицинских отходов, и прочее. В каждом отделении салона есть аппарат для связи с водителем. Имеются холодильники для хранения вакцины, поэтому мобильный ФАП используется как выездной пункт вакцинации, что особенно актуально сейчас.

«Данный мобильный ФАП пришел в рамках Национального проекта „Здравоохранение“ по поручению губернатора Андрея Воробьева. По выходным дням сотрудники поликлиник выезжают в парки для вакцинации, население информировано и с удовольствием приходит на эти пункты, где проводится вакцинация от гриппа», — говорит замглавврача Коломенской больницы Татьяна Чернышева.

Ожидается, что с ноября медики будут выезжать на те ФАПы, где временно отсутствуют сотрудники. Уже расписан график, вся информация будет опубликована на сайте.

Важно, что в машине ФАПа есть доступ в интернет: медработник сразу вносит информацию о приеме в единую медицинскую информационную систему, может сразу записать пациента на дополнительные исследования и консультации специалистов.