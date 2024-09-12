Новый модульный ФАП начали строить в Шатуре

Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта стартовало в Шатуре. Объект появится в местном поселке Пустоши, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

ФАП будет модульным. Здание соберут из пятнадцати модулей и двадцати четырех фасадных панелей, а затем подключат к инженерным сетям.

Площадь учреждения составит двести квадратных метров. В нем обустроят все необходимые помещения, в том числе кабинет вакцинации и двухместную палату. ФАП рассчитан на тридцать шесть посещений в смену.

Строительство объекта ведется за счет бюджета. Сейчас на площадке ведется устройство фундаментной плиты. Завершить строительные работы планируется в декабре.