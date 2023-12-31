Новый ноутбук получил Сергей Бабанов в рамках Всероссийской акции «Елка желаний»

Зампред Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик исполнил заветное желание подростка из села Митьково-Качкары, расположенного в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что Сережа мечтает в будущем восстанавливать разрушенные города и села родного Донбасса. А для этого нужно приобрести соответствующие знания, поэтому в подарок он получил ноутбук.

Алексей Дмитриевич — частый гость Новоазовского района, ведь это при его непосредственном участии специалистами из Подмосковья восстанавливаются дороги и мосты Приазовья.