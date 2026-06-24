Новый опасный тренд среди школьников уже привел к госпитализациям и встревожил врачей

В России зафиксированы случаи отравления подростков после употребления опасных смесей с корвалолом и другими препаратами. Врачи предупреждают, что подобные эксперименты могут привести к тяжелым последствиям для здоровья, пишет Лента.ру со ссылкой на Shot.

Подростки увлеклись опасными смесями с лекарствами

Среди российских школьников распространяется опасная практика употребления самодельных коктейлей на основе лекарственных препаратов. По данным источников, подростки смешивают корвалол с различными напитками, включая соки, газировку и энергетики. В некоторые смеси также добавляют препараты от укачивания.

Подобные эксперименты проводятся ради получения необычных ощущений, однако медики предупреждают, что сочетание лекарств с напитками может представлять серьезную угрозу для организма.

Врачи сообщили о тяжелых последствиях

После употребления таких смесей подростки жалуются на сильное ухудшение самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов отмечаются многократная рвота, выраженное головокружение, учащенное сердцебиение, спутанность сознания и затрудненное дыхание.

Сообщается, что в Москве уже были зафиксированы случаи госпитализации несовершеннолетних после подобных экспериментов.

Специалисты объяснили главную опасность

Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко пояснил, что в составе корвалола содержится фенобарбитал — психотропное вещество, оказывающее угнетающее воздействие на центральную нервную систему. По словам специалиста, применение такого препарата особенно нежелательно для детей и подростков из-за повышенных рисков для здоровья.

Эксперты подчеркивают, что бесконтрольное употребление лекарств способно привести к тяжелым отравлениям и потребовать экстренной медицинской помощи.

Госпитализации подростков уже фиксировались

Ранее в столице были госпитализированы трое подростков после употребления самодельного коктейля, приготовленного из спиртовых салфеток и газированного напитка. Специалисты напоминают, что любые подобные эксперименты могут закончиться серьезными последствиями для организма.