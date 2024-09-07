Новый парк «ПРОдвижение» в НИИ Радио осмотрел глава г.о. Одинцово

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов оценил перемены в живописном парке «ПРОдвижение» в поселке НИИ Радио. Крупная территория претерпела изменения в 2024 году: здесь провели масштабное благоустройство и реконструкцию за средства инвесторов.

Занятия йогой, гандболом, нагрузка на тренажерах или спокойный отдых с созерцанием местной флоры. Каждый житель поселка сможет найти для себя что-то свое в парке «ПРОдвижение». Размер зеленой зоны и ее растительность поражают: более 20 000 кв.м с березами, елями, кустарниками и плодовыми деревьями.

«Парк — муниципальный, доступен для всех. Уверен, со временем он станет излюбленным местом для отдыха как жителей поселка, так и гостей нашего округа», — отметил глава округа Андрей Иванов.

Инвестору предложили включить в парковую зону детский игровой комплекс, парковочные места и систему освещения. Инициативу взяли в проработку