В «ЛизаАлерт» рассказали, что могло произойти с пропавшей семьей Усольцевых

По ее словам, в отряде считают, что семья могла сбиться с маршрута и потеряться. Не исключается, что кто-то из членов семьи получил травму, и это задержало их на пути. С самого начала специалисты придерживались версии, что Усольцевы могли попасть в сложную ситуацию в дороге. Речь идет о несчастном случае, отметила Чооду.

Она добавила, что поиски продолжаются, несмотря на то что времени прошло много. Волонтеры не готовы заявлять, живы ли Усольцевы, но стараются сохранять надежду. Ранее сообщалось, что семья Усольцевых отправилась в поездку по труднодоступной местности и перестала выходить на связь. К поискам подключились добровольцы, спасатели и местные жители.

