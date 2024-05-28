Новый рентген-аппарат установили в поликлинике № 1 Городского округа Пушкинский

Рентгеновский аппарат, которым пользовались в поликлинике ранее, устарел. Новый аппарат соответствует современным требованиям медицины. Снимок, который готов сразу же после исследования, получается более высокого качества, что помогает достоверно установить диагноз. Аппарат оказывает низкую лучевую нагрузку. Ограничений по рентген-исследованиям нет.

Заведующий рентгенологическим отделением больницы Евгений Шелудько рассказал, что на протяжении суток новый аппарат поможет принимать около 50 пациентов.

«Мы проводим большую работу по замене аналогового тяжелого оборудования на современное цифровое», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Глава ведомства отметил, что три устаревших рентген-аппарата уже заменили в Пушкинской больнице. Еще три появятся в ближайшее время.

Новое оборудование было приобретено для нужд поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Реализация программы способствует высокому уровню качества предоставляемых услуг в медзаведениях Подмосковья.

В региональном Минздраве напомнили, что обследование проводят по назначению лечащего врача бесплатно по полису. С 28 мая в округе в тестовом формате начинают работать еще три аппарата, которые установили в поликлиниках № 2 и № 8 и в стационарном отделении больницы в Ивантеевке.