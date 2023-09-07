Новый сельскохозяйственный комплекс будет поставлять продукцию для Подмосковья

Новый сельскохозяйственный комплекс, расположенный на территории «Артем» в Домодедово, будет поставлять сельхозпродукцию в Московскую область, сообщили в областном Минжилполитики. Застройщик «ПТК «Олми» получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В министерстве уточнили, что при поддержке ЦСС в его составе построили новый склад, на эти цели направили 55 миллионов рублей. Новый здание стало третьим в составе будущего комплекса. В нем также будет хранить продукцию и обрабатывать ее. Всего до конца 2025 года планируют возвести 26 складов. Объем производства и переработки сельскохозяйственного комплекса составит более 97 тысяч тонн готовой продукции в год.

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