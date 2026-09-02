Новый сериал Егора Бероева «Марик» выходит в сентябре

Сериал рассказывает историю молодого военного врача Марка Аксенова, который после возвращения из плена начинает новую жизнь в Мариуполе. Работая на скорой помощи, он ежедневно помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и одновременно пытается восстановить отношения с семьей, вернуть доверие близких и обрести свое место в жизни.

Особое место в проекте занимает тема человеческой взаимопомощи и поддержки. Через судьбы героев сериал показывает ценность семьи, ответственность за близких, уважение к людям, посвятившим себя служению обществу, а также необходимость сохранять человечность и сострадание независимо от жизненных обстоятельств.

Релиз ленты состоится 15 сентября 2026 года. В ролях: Василий Копейкин, Владимир Стержаков, Татьяна Рассказова, Никита Тезин, Виктор Супрун, Анастасия Жданова, Дмитрий Бероев, Анна Панкратова и др.